شاهد: مزارعون في غزة ينجحون في زراعة فاكهة الأناناس الاستوائية

تمكن مزارعون فلسطينيون في قطاع غزة من زارعة فاكهة الأناناس الاستوائية للمرة الأولى، لينجحوا في خفض سعر الأناناس إلى نحو النصف مقارنة بسعر المستورد من الخارج.

هذا الإنجاز يقف وراءه مشروع ممول من هولندا تم من خلاله استيراد 6 آلاف شجرة أناناس وتمت زراعتها بالتدريج في غزة، أثمر بعضها بالفعل، بينما مازالت أشجار أخرى في طور النمو.

وتجري زراعة الأناناس في صوب زراعية توفر بيئة ودرجة حرارة تشبه درجات حرارة المناخ الاستوائي الذي تنمو فيه هذه الشجرة عادة، والتي تستغرق نحو 15 شهرا حتى تثمر.

وقال مزارعون من غزة إنهم يفضلون زراعة الأناناس لأنه يستخدم قدرا قليلا من المياه، وهو أمر مناسب في ظل شح المياه الذي يعاني منه قطاع غزة.

وفي حين كانت ثمرة الأناناس المستوردة تُباع في السابق بما يتراوح بين 15 (4.27 دولار) و و25 شيكل (7.12 دولار) فإن الأناناس الذي يتم إنتاجه محليا يبدأ سعره من 5 شيكل (1.42 دولار).

وبدأ هذا المشروع قبل أربع سنوات من خلال مبادرة من اتحاد لجان العمل الزراعي، وهو منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم الزراعة الفلسطينية، وقد تلقت المنظمة تمويلا من الحكومة الهولندية عبر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) وذلك بهدف تشجيع التنمية المستدامة في قطاع غزة عبر زراعة المحاصيل المربحة.