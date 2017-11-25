البث الحي
منوعات

شاهد: حريق بفندق في جورجيا أثناء مسابقة ملكة جمال يقتل 11 شخصا

25/11/2017

قتل 11 شخصا إثر اندلاع حريق بفندق فاخر في مدينة باتومي السياحية المطلة على البحر الأسود في جورجيا، بينما أصيب 21 آخرون، وفقا لما ذكره مسؤولون السبت.

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن وزارة الداخلية الجورجية قولها إن الحريق اندلع في وقت متأخر الجمعة بفندق ليوغراد بينما كان المشاركون في مسابقة ملكة جمال جورجيا لعام 2017 يتناولون العشاء.

وقالت وزارة الداخلية إن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرون، في حين نجا ما لا يقل عن 100 من الضيوف والموظفين الآخرين.

وذكرت الوكالة أن جميع المشاركات العشرين في مسابقة ملكة جمال جورجيا نجين من دون أن يصاب أي منهن بأذى، عبر سلم حريق.

ومن بين الجرحى مواطن إسرائيلي و12 مواطنا تركيا.

ووفقا لوكالة حالات الطوارئ فقد هرع 120 من رجال الاطفاء إلى مكان الحادث، بينما تحقق السلطات في الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)