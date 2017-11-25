شاهد: حريق بفندق في جورجيا أثناء مسابقة ملكة جمال يقتل 11 شخصا

قتل 11 شخصا إثر اندلاع حريق بفندق فاخر في مدينة باتومي السياحية المطلة على البحر الأسود في جورجيا، بينما أصيب 21 آخرون، وفقا لما ذكره مسؤولون السبت.

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن وزارة الداخلية الجورجية قولها إن الحريق اندلع في وقت متأخر الجمعة بفندق ليوغراد بينما كان المشاركون في مسابقة ملكة جمال جورجيا لعام 2017 يتناولون العشاء.

وقالت وزارة الداخلية إن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرون، في حين نجا ما لا يقل عن 100 من الضيوف والموظفين الآخرين.

وذكرت الوكالة أن جميع المشاركات العشرين في مسابقة ملكة جمال جورجيا نجين من دون أن يصاب أي منهن بأذى، عبر سلم حريق.

ومن بين الجرحى مواطن إسرائيلي و12 مواطنا تركيا.

ووفقا لوكالة حالات الطوارئ فقد هرع 120 من رجال الاطفاء إلى مكان الحادث، بينما تحقق السلطات في الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.