ترمب يقول إنه رفض اختياره رجل العام بمجلة "تايم"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه "رفض" اختيار مجلة تايم له كرجل العام بعدما تم إبلاغه أنه من المحتمل أن تختاره المجلة هذا العام مجددا.

وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه على موقع تويتر: "اتصلت مجلة تايم بي لتقول إن من المرجح أن تختارني ’رجل (شخص) العام‘، مثل العام الماضي، ولكنني سأكون مضطرا إلى الموافقة على مقابلة وجلسة تصوير كبيرة".

وتابع: "قلت إنه من المرجح أن هذا ليس جيدا، ورفضت قائلا: شكرا على أي حال!"

وردت مجلة "تايم" قائلة إن الرئيس "جانبه الصواب بشأن الطريقة التي نختار بها شخصية العام". وكتب متحدث باسم المجلة على موقع تويتر: "تايم لا تعلق على اختيارنا حتى تاريخ النشر، وهو 6 ديسمبر/كانون أول".

واختارت مجلة تايم ترمب "شخص العام" في عام 2016 لتأثيره على المجتمع الأمريكي قبل أن يتولى منصبه وذلك بعد فوزه المفاجئ في الانتخابات الأمريكية في العام الماضي.