أمريكية تجمع 350 ألف دولار لرجل مشرد ردا للجميل

ردت سيدة أمريكية جميل رجل مشرد أنفق آخر 20 دولارا كانت معه لشراء وقود لسيارتها بأن جمعت له نحو 350 ألف دولار.

وقالت كيت ماكلور، 27 عاما، إنها كانت تقود سيارتها في طريق بين ولايتين خلال إحدى الليالي الشهر الماضي عندما نفد البنزين من سيارتها. وعندها تقدم الرجل ويدعى جوني بوبيت، 34 عاما، الذي كان يجلس على جانب الطريق وطلب منها أن تعود إلى سيارتها وإغلاق أبوابها وقال لها: "سأعود، ثقي بي".

وأضافت ماكلور أن بوبيت عاد "بعد دقائق قليلة ومعه علبة بنزين. واستخدم آخر 20 دولارا كانت معه للتأكد من أنني سوف أتمكن من العودة إلى منزلي سالمة".

وقالت ماكلور إنها أرادت رد الجميل إلى الرجل، الذي كان يرفع لوحة تقول إنه بحاجة للمساعدة، فعادت مع صديقها وردت لبوبيت مبلغ النقود وأحضرت له ملابس جديدة.

وأوضحت أنها أرادت جمع أموال تكفي لإيجار شقة وسيارة ونفقات أخرى للرجل، الذي يحمل شهادة كمسعف وخدم سابقا في مشاة البحرية الأمريكية، حتى يحصل على وظيفة.

وعندهت قررت هي وصديقها تدشين صفحة على موقع "جو فاند مي دوت كوم"، وروت قصتها مع بوبيت فانهالت التبرعات لتصل إلى نحو 350 ألف دولار.

وتقول ماكلور إن بوبيت يعتزم التبرع ببعض المال لمؤسسات ساعدته خلال العامين الماضيين وللبرامج المخصصة لمساعدة المحاربين القدماء.