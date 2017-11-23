شاهد: نصب شجرة عيد الميلاد في الفاتيكان

بعد رحلة طويلة استغرقت 12 يوما، تم نصب شجرة عيد الميلاد في ميدان القديس بطرس في الفاتيكان بعد وصولها قادمة من بولندا.

وتمت الاستعانة برافعة ضخمة لنصب الشجرة التي يبلغ طولها 21 مترا.

وقالت مسؤولة من الشركة التي تولت نقل الشجرة، التي تبلغ من العمر 60 عاما، إنها فقدت قمتها بعد أن ضربتها صاعقة منذ عدة سنوات.

وسيتم تزيين الشجرة واضاءتها في احتفال في السابع من ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وتعود فكرة وضع شجرة عيد الميلاد في الفاتيكان إلى بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني، بعد أربع سنوات من اعتلائه كرسي بابا الفاتيكان.