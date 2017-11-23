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شاهد: كلب شرطة يمارس تمرين ضغط مع ضابطين

23/11/2017

حقق كلب شرطة في ولاية ألاباما الأمريكية، شهرة واسعة على الإنترنت، بعد نشر فيديو له وهو يمارس أحد تمارين الضغط بصحبة اثنين من الضباط.

ويظهر في الفيديو كلب بوليسي أسود اللون وهو مستلقي على الأرض بين ضابطين، وبدا الثلاثة في وضع استعداد لبدء أحد تمارين الضغط.

وبمجرد الإشارة ببدء التمرين أخذ الكلب يعلو ويهبط لمدة 7 ثوان كما يفعل الشرطيان في مشهد طريف.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، أن الكلب ويدعى "نيترو" هو من نوع (دوتش شيبرد) من أصل هولندي ويبلغ من العمر عامين، وقد انضم إلى وحدة كلاب الأمن والحراسة التابعة لإدارة شرطة الشواطئ في فبراير/شباط.

وقال الضابط جوش كولمان إن الفيديو يأتي ضمن جزء حملة للسلامة العامة على منصات التواصل الاجتماعي تسعى لتذكير المواطنين بإغلاق سياراتهم في نهاية اليوم وعدم إبقاء أشياء ثمينة بها، تحت هاشتاج #9PMRoutine والذي أطلقته دائرة شرطة مقاطعة باسكو في ولاية فلوريدا.

المصدر : أسوشيتد برس
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