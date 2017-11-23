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شاهد: دبة وأشبالها يتجولون في مركز تجاري بأمريكا

23/11/2017

تحول مركز تجاري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى نقطة جذب، بعد أن شوهدت دبة وأشبالها وهم يتجولون خارج المركز.

والتقط ضابط شرطة، كان يقوم بدورية خارج المركز، لقطات للدبة وأشبالها.

وسارعت الدبة بالهرب فور اقتراب الضابط منها. وقامت الأم  بالعدو تجاه أحد أشبالها الذي كان متوقفا أمام أحد المحال، وعند اقتراب الأم من الزاوية، ظهر دب صغير آخر كان متوقفا، ليسارع الثلاثة بالعدو هربا من الضابط.

ولم يكن هذا هو الفيديو الأول الذي يلتقطه الضابط، إذ التقط الشهر الماضي لقطات مصورة لدب يتمشى في شارع خال من المارة.

المصدر : أسوشيتد برس
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