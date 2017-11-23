شاهد: أثقل رجل في العالم يخضع لجراحة لإنقاص وزنه

خضع شاب مكسيكي، يوصف بأنه أثقل رجل في العالم، لعملية جراحية بهدف إنقاص وزنه الذي يزيد عن نصف طن.

وكان وزن خوان بيدرو فرانكو (33 عاما) يبلغ 595 كيلوغراما أوائل العام الجاري، لكنه خضع لنظام غذائي قبل 3 أشهر أفقده 175 كيلوغراما بهدف تمكينه من إجراء الجراحة.

وأجريت الجراحة لفرانكو في عيادة خاص بمدينة غوادالاهارا وسط البلاد الأربعاء.

وقال فرانكو قبل إجراء الجراحة إنه لا يستطيع أن يتحرك إلا نادرا، ولا يستطيع أن يجلس في السرير أو ينام من دون مساعدة.

وقال خورخي كاستانيدا، طبيب فرانكو: "خلال نحو عام ونصف سوف نرى ما هي النسبة التي سيفقدها من الوزن، وما هي الأمراض التي سيمكن السيطرة عليها. وبناء على هذا سوف نقوم بتقييم ما إذا كانت الجراحة ناجحة أم لا".

وخاض فرانكو كفاحا ضد السمنة طوال حياته، لكن المشكلة تفاقمت عندما تعرض لإصابة وهو في سن السابعة عشرة. وقد اضطر لملازمة الفراش خلال السنوات السبع الماضية بسبب حجمه الضخم.

والنجاح في هذا النوع من الجراحات ليس مضمونا. وقال الأطباء إن فرانكو بعد الجراحة، التي ستستمر لنحو ساعة، سوف يظل تحت الملاحظة لمدة 72 ساعة سيخضع خلالها لعلاج مكثف.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن المكسيك تعد من أكثر دول العالم معاناة من السمنة؛ حيث يعاني نحو 35% من المراهقين في المكسيك من السمنة أو الوزن الزائد.