علماء يتوصلون لفرضية جديدة حول نشأة الكون

توصل علماء إلى فرضية جديدة حول نشأة الكون، وهي الفرضية التي تربط ما بين الغبار الكوني ونشأة الحياة على الأرض.

ووفقا لعلماء من جامعة أدنبرة الأسكتلندية، فإن التيارات قوية السرعة من الغبار الكوني والتي تتحرك بسرعة 70 كيلومترا في الثانية، يمكنها حمل ونقل أصغر الكائنات الحية.

وأوضحوا أن الغبار الكوني الذي يعصف بالغلاف الجوي المحيط بالأرض باستمرار، يمكن أن يحمل جسيمات صغيرة على ارتفاع 150 كيلومترا أو أكثر خارج نطاق الجاذبية الأرضية، الأمر الذي يؤدي إلى تنقل هذه الجسيمات بين الكواكب باستمرار ومنها الأرض.

ويرى الباحثون بأن هذه الحالة التي نشأت من خلالها الحياة على سطح الأرض يمكن أن تتكرر في كوكب آخر.

كما لاحظوا في الوقت نفسه بأن بعض الأحياء و خاصة البكتيريا واللافقاريات المجهرية، قادرة على البقاء على قيد الحياة في ظروف الفضاء الخارجي، ما يؤكد فرضية الخبراء حول أن تكون الحياة قد انتقلت من كوكب آخر من خلال الغبار الكوني.