شاهد: رواد "ناسا" يحتفلون بعيد الشكر في الفضاء

أعطى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، الثلاثاء، لمشاهدي تلفزيون ناسا نظرة خاطفة حول كيفية التخطيط للاحتفال بعيد الشكر في الفضاء.

واستمتع رواد الفضاء بالوجبة التقليدية في هذا العيد وهى الديك الرومي المدخن، جنبا إلى جنب مع أطباق مثل البطاطس المهروسة، وخبز الذرة، وحلوى البطاطا والتفاح.

وقال قائد البعثة 53 راندي بريسنيك، إنه يتطلع إلى وجبة طبخ بالمنزل في العام المقبل.

وقال بريسنيك "زوجتي طاهية ماهرة مثل أمي، وكما ذكر جو، فإن الاحتفال بيوم الشكر، وإعداد كل شيء هو أمر أتطلع إليه في المرة القادمة".

وسيعود بريسنيك مع رائد وكالة الفضاء الأوربية باولو نيسبولي، إلى الأرض في غضون بضعة أسابيع مع هبوط مقرر في كازاخستان في 14 ديسمبر/كانون الأول.

وسيبقى رائدا فضاء ناسا، جو أكابا ومارك فيند هاي، في المدار حتى أواخر فبراير.