شاهد: ترمب يعفو عن أول ديك رومي في عهده قبيل عيد الشكر

مارس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الامتياز الذي يمنحه له منصبه الثلاثاء حيث أصدر عفوا رئاسيا عن ديك رومي.

كان ترمب يشارك في تقليد البيت الأبيض السنوي للاحتفال بعطلة عيد الشكر بالولايات المتحدة والمتمثل في العفو عن ديك رومي، وهو المحور التقليدي للعيد، الذي يُحتفل به في أمريكا الخميس.

وقال ترمب لديك رومي كبير اسمه "درامستيك": "لقد عفوت عنك" وذلك بعد أن تم تفضيله على طائر آخر يدعى "ويشبون" والذي تم العفو عنه أيضا.

وسوف ينضم الطائران إلى آخر ديكين روميين عفا عنهما الرئيس باراك أوباما، واسمهما تاتر وتوت، في مزرعة جامعية في جامعة فيرجينيا التقنية.

وقال ترمب، الذي يستمتع بإلغاء الإجراءات التي اتخذها سلفه أوباما، مازحا إنه لن يلغي العفو عن الديكين الروميين.

وأضاف: "لقد أبلغني مكتب محامي البيت الأبيض أنه لا يمكن إلغاء العفو عن تاتر وتوت تحت أي ظرف من الظروف، لذلك لن نلغيه. ولهذا، يمكنكما أن تستريحا يا تاتر وتوت".