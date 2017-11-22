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شاهد: الجيش الهندي يدخل غينيس بركوب 58 رجلا دراجة نارية واحدة

22/11/2017

قالت وسائل إعلام محلية إن الجيش الهندي سجل رقما قياسيا عالميا بركوب 58 رجلا على متن دراجة نارية واحدة يوم الأحد.

ونفذ فريق تابع للجيش يدعى (تورنيدوز) عرضا مبهرا لركوب الدراجة لمسافة كيلومترو200 متر وهم يرتدون زيا شكل ألوان علم الهند في قاعدة يلاهانكا التابعة لسلاح الجو الهندي.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم تسجيل هذا الرقم القياسي في موسوعة غينيس إضافة إلى كتابي ليمكا ويونيك وورلد الهنديين لتسجيل الأرقام القياسية.

ونجح الفريق في كسر الرقم القياسي في ثالث محاولة له.

وفي عام 2013 كانت إحدى فرق الجيش الهندي قد حققت الرقم القياسي السابق بركوب 56 رجلا على دراجة واحدة.

المصدر : رويترز
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