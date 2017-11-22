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شاهد: ألوان الشفق القطبي المبهرة تضيء سماء ألاسكا

22/11/2017

أضاءت ألوان الشفق القطبي المعروفة بـ"الأضواء الشمالية"، سماء ألاسكا بالضوء الأخضر الفاتح، فجر الثلاثاء، لتتحول سماء الولاية الأمريكية إلى لوحة خلابة تسر الناظرين.

وذكرت محطة إن بي سي أن الفاصل الزمنى تم التقاطه بواسطة كاميرا طقس محلية في منطقة المرسى، وشوهدت لقطات الشفق المذهلة في أجزاء مختلفة من الولاية، ما أعطى السكان عرضا ضوئيا مذهلا في الساعات الأولى من الصباح.

والشفق القطبي هو مزيج من الألوان الخلابة التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بالأضواء الشمالية والفجر القطبي والأضواء القطبية.

وتحدث ظاهرة الشفق القطبي أو الأضواء الشمالية، نتيجة الاصطدامات بين الجسيمات المشحونة كهربائيا من الشمس والتي تدخل الغلاف الجوي للأرض

المصدر : رويترز
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