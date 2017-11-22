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بحوث تتوصل لـ"يرقات" تأكل النفايات البلاستيكية

البلاستيك خطر دائم على الكائنات البحرية
البلاستيك خطر دائم على الكائنات البحرية
22/11/2017

توصلت بحوث أمريكية جديدة إلى أن أنواعًا عدة من اليرقات التي تأكل البلاستيك قد تساعد في القضاء على هذه المادة.

وقال باحثون من جمعية "علوم السموم البيئية والكيميائية" في أمريكا الشمالية إن هذه اليرقات تقوم بإنتاج البكتيريا الهضمية التي تعمل على معالجة البلاستيك، وقد تمت تغذيتها من البولي إيثيلين قبل فحص البكتيريا المعوية، لمعرفة المزيد عن هذه العملية.

وأشارت البحوث إلى أن اليرقات، التي تناولت النخالة والقمح، كانت تهيمن عليها في الغالب "Turicibacter" وهي مجموعة من البكتيريا التي تتواجد عادة في الجهاز الهضمي للحيوانات.

كما أظهرت النتائج أن اليرقات التي أكلت البلاستيك كان لديها مستويات أعلى من بكتيريا "Tepidimonas" و"Pseudomonas" و"Methylobacteriaceae".

وأوضحت أنيشا نافليكار المشاركة في الدراسة من جامعة تكساس للتكنولوجيا، أن هذه الأنواع من البكتيريا تساعد على تحلل البلاستيك، لذلك قد يسهم إغراق البلاستيك في مزيج مماثل من البكتيريا في تسريع عملية القضاء على هذه النفايات.

ويشكل حجم البلاستيك في البحار سببًا رئيسيًا للقلق باعتبار أن النفايات البلاستيكية تدخل إلى المحيطات بنحو 12 مليون طن كل عام.

وهذا المستوى العالي من التلوث البلاستيكي له تأثير مدمر على الحياة البحرية والبرية على حد سواء، بما في ذلك المخلوقات التي تعيش في أعماق البحار والتي عثر عليها مؤخرا، وهي تحتوي على آثار الألياف المصنوعة يدويا والبلاستيك.

يذكر أنه يتم إنتاج ما يقارب 80 مليون طن من البولي إيثيلين كل عام، حيث يستخدم في صنع الأكياس البلاستيكية وغيرها من العبوات التي ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات والمحيطات.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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