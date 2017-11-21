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منوعات|اليابان

شاهد: يابانية تعترف بوضع 4 مواليد في دلاء مملوءة بالخرسانة

21/11/2017

ذكرت الشرطة اليابانية أن امرأة ذهبت إلى مركز للشرطة واعترفت بوضع 4 مواليد جدد في دلاء مملوءة بالخرسانة قبل عقدين من الزمان، وشغلها الشعور بالذنب بسبب عدم رعاية الرضع.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على مايومي سايتو (53 عاما) الثلاثاء، بتهمة التخلي عن الجثامين بعد يوم واحد من تسليم نفسها إلى مركز شرطة أوساكا.

وقال مسؤول بالشرطة إنه تم التعرف على عظام بشرية في دلاء عثر عليها في العمارة السكنية التي تقطنها.

ونقلت الشرطة عن سايتو قولها إنها وضعت الجثث في الخرسانة ما بين عامي 1992 و1997 لأنها كانت فقيرة جدًا لدرجة لا تجعلها غير قادرة على تربيتهم، لكن الشعور بالذنب تملكها.

كانت سايتو تعمل بدوام جزئي، لكن تفاصيل عملها وأسرتها لم تكن متوفرة.

المصدر : أسوشيتد برس
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