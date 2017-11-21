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شاهد: هبوط اضطراري لطائرة بدون إطارات

21/11/2017

شهد مطار صغير في ولاية مريلاند الأمريكية هبوطا اضطراريا لطائرة صغيرة بعد أن أصيبت أجهزة الهبوط الخاصة بها بعطل مفاجئ مما تسبب في عدم نزول العجلات إلى وضع الهبوط.

وظلت الطائرة تدور في الجو لمدة ساعة قبل أن تنفذ محاولة الهبوط الاضطراري بدون إطارات.

وانزلقت الطائرة على مدرج الهبوط لتتصاعد كميات بسيطة من الدخان نتيجة احتكاك بدن الطائرة بالمدرج. وأوقف الطيار محركات الطائرة حتى لا تصطدم المراوح بالمدرج.

وقام الطيار بالخروج من الطائرة فور الهبوط بينما كانت سيارات الطوارئ تنتظر في نهاية ممر الهبوط لتفقد الطائرة.

المصدر : رويترز
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