شاهد: هبوط اضطراري لطائرة بدون إطارات

شهد مطار صغير في ولاية مريلاند الأمريكية هبوطا اضطراريا لطائرة صغيرة بعد أن أصيبت أجهزة الهبوط الخاصة بها بعطل مفاجئ مما تسبب في عدم نزول العجلات إلى وضع الهبوط.

وظلت الطائرة تدور في الجو لمدة ساعة قبل أن تنفذ محاولة الهبوط الاضطراري بدون إطارات.

وانزلقت الطائرة على مدرج الهبوط لتتصاعد كميات بسيطة من الدخان نتيجة احتكاك بدن الطائرة بالمدرج. وأوقف الطيار محركات الطائرة حتى لا تصطدم المراوح بالمدرج.

وقام الطيار بالخروج من الطائرة فور الهبوط بينما كانت سيارات الطوارئ تنتظر في نهاية ممر الهبوط لتفقد الطائرة.