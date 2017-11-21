شاهد: حريق ضخم في خط غاز بولاية ميشيغان الأمريكية

اندلع حريق ضخم، مساء الإثنين، بالقرب من أوبورن هيلز في مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان الأمريكية، على بعد 35 ميلا (56 كيلومترا) شمال ديترويت.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الحريق شب في أحد خطوط الغاز عالي الضغط، ولكن السلطات المحلية لم تتمكن من تحديد سبب الحريق.

ودفع الحريق الشرطة المحلية الى إصدار أمر إجلاء إلزامي لعدة كتل سكنية من المنطقة، وحدد مكتب مسؤول مقاطعة أوكلاند رقم خدمة طوارئ لاستقبال مكالمات السكان في المقاطعة.

ونقلت شبكة إن بي سي الإخبارية المحلية، عن شهود عيان في منصات التواصل الاجتماعي، قولهم إن الحريق كان مرئيا من عدة أميال.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران بعد حوالى ساعتين.

ومازال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب الحريق.