البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: حريق ضخم في خط غاز بولاية ميشيغان الأمريكية

21/11/2017

اندلع حريق ضخم، مساء الإثنين، بالقرب من أوبورن هيلز في مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان الأمريكية، على بعد 35 ميلا (56 كيلومترا) شمال ديترويت.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الحريق شب في أحد خطوط الغاز عالي الضغط، ولكن السلطات المحلية لم تتمكن من تحديد سبب الحريق.

ودفع الحريق الشرطة المحلية الى إصدار أمر إجلاء إلزامي لعدة كتل سكنية من المنطقة، وحدد مكتب مسؤول مقاطعة أوكلاند رقم خدمة طوارئ لاستقبال مكالمات السكان في المقاطعة.

ونقلت شبكة إن بي سي الإخبارية المحلية، عن شهود عيان في منصات التواصل الاجتماعي، قولهم إن الحريق كان مرئيا من عدة أميال.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران بعد حوالى ساعتين.

ومازال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب الحريق.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)