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شاهد: تمساح يتجول على شواطئ فلوريدا

21/11/2017

تفاجأ رواد أحد الشواطئ في ولاية فلوريدا الأمريكية بتمساح وهو يتجول على الشاطئ ويستمتع بمياه البحر.

وبالرغم من أن الولاية تعد موطنا طبيعيا للتماسيح، إلا أنها تتواجد في القنوات المائية العذبة.

واجتذب التمساح جماهير غفيرة جاءت لمشاهدته بعد أن انتشر خبر وجوده على الشاطئ. واصطحب أحدهم أطفاله قائلا إنه لم يشاهد تمساحا من قبل على شاطئ البحر.

ويعتقد مسؤولو الحياة البرية أن التمساح ضل طريقه إلى شاطئ البحر من إحدى القنوات المائية القريبة.

وتمكنت السلطات من السيطرة على التمساح تمهيدا لنقله إلى مكان أكثر أمنا له وللجماهير.

المصدر : أسوشيتد برس
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