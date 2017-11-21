شاهد: أعمدة مهشمة وأطلال لبنانية في معرض فني بروما

تجول زوار متحف ماكسي للفن المعاصر في العاصمة الإيطالية روما، بين الأعمال الفنية التي تصور أعمدة خرسانية مهشمة، وشاهدوا مقطعا مصورا بعنوان "بين الأطلال".

ويأتي العملان بين 100 عمل فني لستة وثلاثين فنانا لبنانيا عرضت في معرض يحمل عنوان "هوم بيروت.. ساوندنغ ذا نيبرز".

الكثير من الأعمال الفنية والمقاطع المصورة والأعمال النحتية والصور تستكشف تحولات المدينة اللبنانية.

ويحاول معرض هوم بيروت إظهار بيروت كرمز للمقاومة في وقت يعاني فيه لبنان من الاضطرابات السياسية.

المعرض رحلة داخلية من الصراع إلى الأمل، ومن التاريخ إلى مستقبل يعكس التنوع الاجتماعي والثقافي الخاص بالعاصمة اللبنانية.

ورغم الاضطرابات السياسية التي تمزق لبنان هذه الأيام، يصور المتحف بيروت كرمز للمقاومة والابتكار والتعايش.

وتقول جيوفاني ميلاندري، رئيسة مؤسسة ماكسي، إن المعرض يأتي في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات سياسية خاصة.

وافتتح معرض "هوم بيروت… ساوندنغ ذا نيبرز" في 15 نوفمبر/تشرين ثاني، قبل أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته في ظروف غامضة.

ووصل الحريري إلى باريس يوم السبت قادما من السعودية، حيث أعلن استقالته في 4 نوفمبر/تشرين ثاني، ليلقي لبنان في أزمة سياسية خطيرة.

ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون قبول استقالة الحريري متهما السعوديين باحتجازه ضد إرادته.

ويقدم هذا المعرض لمحة عن حالة التعقيد التي تتسم بها بيروت، كاشفًا عن الحالة التي لا تزال تقسم المجتمع لكنها في الوقت ذاته تحافظ على ترابطه.

وكانت "الأطلال" المعروضات الأكثر بروزًا في المعرض، فقد كانت بمثابة تذكير بحروب لبنان الأخيرة ورمزا لقدرة العاصمة على النهوض من بين الأنقاض.

وكحال لبنان ذاته، تعتمد هوية بيروت على ثروتها الدينية والتعددية الثقافية.

وتقول ميلاندري: "تستضيف بيروت ما يقرب من مليوني لاجئ في الوقت الراهن.. حاولت المدينة دائما أن تكون بمثابة مقر لهم.. يحمل المعرض اسم (هوم بيروت)، في إشارة إلى محاولة بيروت استضافة السوريين والفلسطينيين واليونانيين والسنة والمسيحيين الموارنة".

ويستضيف لبنان أعلى نسبة من اللاجئين في العالم، بينهم 1.5 مليون سوري و300 ألف فلسطيني و17 ألف عراقي.

وألقى الوافدون الجدد بضغوط هائلة على البلاد، التي تعاني بنيتها التحتية والخدمات بالفعل.

وتعتقد ميلاندري أنه بالرغم من العقبات التي تواجهه، إلا أن لبنان مثال ينبغي على إيطاليا أن تدرسه بعناية نظرا لما تواجهه من أزمة الهجرة ومواجهة حالة الرفض المعادية للهجرة.

وتصف بيروت قائلة "إنه حقا مختبر كبير لتعايش محتمل ولقاء مختلف الهويات الدينية والعرقية، لذلك تعطينا الأمل كما تعد مختبرا للأمل في البحر المتوسط الذي لا يهدأ".

"هوم بيروت… ساوندنغ ذا نيبرز" هو المشروع الثالث في سلسلة تفاعلات عبر البحر الأبيض المتوسط لماكسي.

وانطلق المشروع قبل ثلاث سنوات باستلهام من تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، ويأتي "تفاعلات عبر البحر الأبيض المتوسط" كانعكاس للفن المعاصر على الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين إيطاليا ودول الشرق الأوسط عبر البحر الأبيض المتوسط.

لكن ما من شك في أن تجربة بيروت الخاصة بالتعايش والتعددية الثقافية ليست عملًا معقدًا، فالمدينة توازن نفسها باستمرار بين الصراع والسلام والدمار وإعادة الإعمار.

وقالت صوفيا بيلوتا، رئيسة قسم التعليم في ماكسي، التي ساهمت في المعرض، إنها مهمة لم تنجز بشكل كامل.

وتقول بيلوتا "ماذا تكون بيروت اليوم؟ أي نوع من الأماكن هي؟ أعتقد أنه من الصعب طرح سؤال يحاول الفنانون التوصل إلى إجابات له.. بيروت تريد أن تكون وطنا للجميع، لكنها لا تزال بعيدة عن كونها مختبرا للسلام يتيح للجميع العيش معا".

ويستمر معرض هوم بيروت حتى 20 مايو/أيار 2018.