دراسة تحذر الحوامل من النوم على ظهورهن

أكدت دراسة بريطانية حديثة على أهمية نوم النساء الحوامل على جانبهن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل حتى لا يضعن جنينا ميتا، محذرة من نومهن على ظهورهن خلال تلك الفترة.

ويعتبر وضع المرأة الحامل في النوم مهما للغاية و يجب على الحوامل ألا يشعرن بالقلق إذا استلقين على ظهورهن أثناء اليقظة.

وأوضح الباحثون أن الخطر يزداد في وضع المرأة الحامل الجنين ميتا عندما تكون مستلقية على ظهرها، إذ إن الوزن المشترك للطفل والرحم يضغط على الأوعية الدموية التي يمكن بعد ذلك أن تحد من تدفق الدم والأكسجين للطفل.

وتناولت الدراسة العلمية التي أجريت في "ميدلاند" وشمال إنجلترا، أكثر من ألف امرأة، منها 291 حالة حمل انتهت بوضع الجنين ميتا، و735 حالة انتهت بوضع الجنين حيا، اتضح فيها أن الخطر يتضاعف في حال نوم الحوامل على ظهورهن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

وقال الطبيب إدوارد موريس في الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، إن هذه دراسة مهمة تضيف مجموعة متزايدة من الأدلة على أن وضع النوم في الفترات الأخيرة من الحمل يعد أحد عوامل الخطورة لولادة الجنين ميتا.

وأضاف أنه يمكن التحكم في هذا العامل بإجراء المزيد من الأبحاث وحملات التوعية لتشجيع النساء على النوم على جانبهن.

يشار إلى أنه من بين كل 225 حالة حمل في المملكة المتحدة تنتهي بوضع الجنين ميتا ويمكن إنقاذ حياة نحو 130 طفلا كل عام إذا نامت الحوامل على جانبهن.