البث الحي
منوعات

دراسة تحذر الحوامل من النوم على ظهورهن

21/11/2017

أكدت دراسة بريطانية حديثة على أهمية نوم النساء الحوامل على جانبهن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل حتى لا يضعن جنينا ميتا، محذرة من نومهن على ظهورهن خلال تلك الفترة.

ويعتبر وضع المرأة الحامل في النوم مهما للغاية و يجب على الحوامل ألا يشعرن بالقلق إذا استلقين على ظهورهن أثناء اليقظة.

وأوضح الباحثون أن الخطر يزداد في وضع المرأة الحامل الجنين ميتا عندما تكون مستلقية على ظهرها، إذ إن الوزن المشترك للطفل والرحم يضغط على الأوعية الدموية التي يمكن بعد ذلك أن تحد من تدفق الدم والأكسجين للطفل.

وتناولت الدراسة العلمية التي أجريت في "ميدلاند" وشمال إنجلترا، أكثر من ألف امرأة، منها 291 حالة حمل انتهت بوضع الجنين ميتا، و735 حالة انتهت بوضع الجنين حيا، اتضح فيها أن الخطر يتضاعف في حال نوم الحوامل على ظهورهن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

وقال الطبيب إدوارد موريس في الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، إن هذه دراسة مهمة تضيف مجموعة متزايدة من الأدلة على أن وضع النوم في الفترات الأخيرة من الحمل يعد أحد عوامل الخطورة لولادة الجنين ميتا.

وأضاف أنه يمكن التحكم في هذا العامل بإجراء المزيد من الأبحاث وحملات التوعية لتشجيع النساء على النوم على جانبهن.

يشار إلى أنه من بين كل 225 حالة حمل في المملكة المتحدة تنتهي بوضع الجنين ميتا ويمكن إنقاذ حياة نحو 130 طفلا كل عام إذا نامت الحوامل على جانبهن.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)