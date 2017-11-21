"العفو الدولية" تتوقع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب

قالت منظمة العمل الدولية، الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي بشكل عام مازال منفصلا عن نمو الوظائف، في الوقت الذي تهدد فيه الاضطرابات الاقتصادية المكاسب التي تحققت على صعيد توظيف الشباب.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الدوري الصادر تحت عنوان "اتجاهات التوظيف العالمية للشباب 2017" أن معدل البطالة بين الشباب في العالم استقر عند مستوى 13% خلال 2016 ومن المتوقع ارتفاعه خلال العام الحالي إلى13.1 %.

كما أشار التقرير إلى عدم توقف معاناة النساء الشابات في سوق العمل.

وأشارت المنظمة إلى أن توظيف الشباب مشكلة من حيث توفير فرص العمل لهم ومن حيث جودة الوظيفة أيضًا.

وقالت "ديبورا غرينفيلد" نائب مدير عام منظمة العمل الدولية لشؤون سياسة العمل، إن معالجة هذه التحديات الاجتماعية وسوق العمل التي تواجه الشباب من الرجال والنساء مسألة حيوية ليس فقط لتحقيق النمو المستدام والشامل ولكن أيضا لمستقبل العمل والتماسك الاجتماعي.