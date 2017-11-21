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الأسماك المجمدة مفيدة كالطازجة لكن بشروط

21/11/2017

أجرى باحثون من شركة نرويجية مجموعة تجارب بهدف معرفة تأثير طرق المعالجة المختلفة والتجميد على نوعية الأسماك.

وتبين لهم أن الأسماك المجمدة تحتوي على نفس العناصر المفيدة الموجودة في الأسماك الطازجة.

ويرى العلماء أن هذه النتائج مهمة للمستهلكين الذين يسعون إلى شراء أسماك مجمدة بأسعار منخفضة، وكذلك الذين يتخوفون من شراء أسماك طازجة لأنها قد تحتوي على طفيليات مضرة بالصحة.

وقالت أخصائية علم التغذية تارا كونديل "إنه أمر جيد أن تكون الأسماك المجمدة مفيدة كالطازجة، ويجب الكشف على السمك قبل شرائه، للتأكد من جودته، وعدم تغير لونه أو صدور رائحة غريبة عنه".

وهناك بعض القواعد المهمة التي يجب مراعاتها عند شراء الأسماك مجمدة، حيث يجب أن تكون الأسماك مجمدة فور اصطيادها، وكذلك حفظها في درجة حرارة منخفضة ومستقرة طيلة فترة التجميد، وأن تجري عملية إذابتها مباشرة قبل الطهي.

ويشير الباحثون إلى أن طعم وبنية الأسماك التي جُمدت وخزنت وتم إذابتها بالطريقة المذكورة أعلاه بقيت دون تغير خلال 10 أيام.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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