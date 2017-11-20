23% من النساء تواجهن إساءات "مخيفة" على الإنترنت

قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إن ما يقرب من ربع نساء العالم تعرضن للإيذاء عبر شبكة الإنترنت، وكثير منهن يشعرن بالتهديد، حيث فشلت الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي في حمايتهن.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيبسوس موري" للدراسات والأبحاث، على 4 ألاف امرأة في 8 بلدان أن 23% منهن تعرضن للإساءة أو التحرش عبر الشبكة العنكبوتية مرة واحدة على الأقل، وسجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة بـ33% بينما كانت إيطاليا أقل الدول بـ16%.

أما الدول الأخرى التي شملتها الدراسة الاستقصائية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و55 عامًا فكانت بريطانيا وإسبانيا وبولندا والسويد والدنمارك ونيوزيلندا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 41% من النساء اللائي أبلغن عن تعرضهن للاعتداء اتفقن على أن تجاربهن على الإنترنت جعلتهن يشعرن بأن سلامتهن البدنية مهددة على الأقل مرة واحدة.

وقالت أزمينا دروديا، باحثة منظمة العفو الدولية حول التكنولوجيا وحقوق الإنسان إن الإنترنت يمكن أن يكون مكانا "مخيفًا وسامًا" بالنسبة للنساء.

وتابعت دروديا "ليس سرًا أن كراهية النساء والاعتداءات تزدهر على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن هذا الاستطلاع يظهر فقط مدى التأثير المدمر لعواقب الإساءة عبر الإنترنت بالنسبة للنساء المستهدفات".

وأضافت "تخيل تلقيك لتهديد بالقتل أو الاغتصاب عند فتح تطبيق، أو الذين يعيشون في خوف من احتمالية انتشار صور جنسية وخاصة على الإنترنت دون موافقتهم".

وقالت دروديا إن الاعتداء على الإنترنت له خطورة خاصة لأن "تغريدة واحدة مسيئة بإمكانها أن تصبح وابلًا من الكراهية المستهدفة في غضون دقائق.

وحثت منظمة العفو الدولية شركات وسائل التواصل الاجتماعي على البدء بجدية في معالجة هذه المشكلة وتطبيق معايير المجتمع الخاصة بها.

وأضافت أنه يتعين على شركات التواصل الاجتماعي تمكين المستخدمين من استخدام إجراءات الأمن والخصوصية الفردية مثل الحجب وكتم الصوت وتنقية المحتوى، وتدريب المشرفين على تحديد التهديدات المتعلقة بالجنس.

وقالت منظمة العفو الدولية إن منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بالنسبة للنساء والمجموعات المهمشة، هي مساحة حرجة للأفراد لممارسة الحق في حرية التعبير، فالعنف والانتهاك عبر الإنترنت يشكلان تهديدا مباشرا لحرية التعبير.