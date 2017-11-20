شاهد: بابا الفاتيكان يستضيف مئات الفقراء والمشردين على مأدبة غداء

دعا البابا فرانسيس مئات من الفقراء والمشردين والعاطلين كي ينضموا إليه لتناول وجبة غداء مكونة من المعجنات ولحم العجل والحلوى في إحدى قاعات الفاتيكان، الأحد.

وكان معظم الفقراء من روما وأجزاء أخرى من إيطاليا، ولكن بعضهم جاء أيضا من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبولندا.

وتم اختيار قائمة الطعام من قبل الشيف سيرجيو دوسين، وهو نفس الطاهي الذي يعد وجبات الطعام لكبار الشخصيات الزائرين في مؤتمرات الفاتيكان.

وتنوعت الأطباق لتشمل أحلام الفقراء من "غنوشي مصغرة، والأسماك مع الطماطم والزيتون والجبن اللذيذ، ولحم العجل مع الخضار، وحلوى اليراميسو".

وقبل مأدبة الغداء بساعات قليلة أقام فرانسيس قداسا خاصا بمناسبة اليوم العالمي الأول للفقراء، وذلك من أجل لفت انتباه الكاثوليك إلى مليار و200 مليون شخص في العالم هم "الأكثر احتياجًا".

وصلى البابا فرانسيس من أجل السلام في الشرق الأوسط وبخاصة "الأحباء في لبنان" بعد تلاوة صلاة أمام ساحة القديس بطرس التي كانت تغص بالزوار.

الحبر الأعظم صلى أيضًا من أجل طاقم الغواصة الأرجنتينية التي اختفت في عرض البحر.

وطلب البابا فرانسيس من الآلاف في ساحة القديس بطرس أن يضعوا الفقراء "في قلوب مجتمعاتهم" في كل وقت، وليس فقط بالتزامن مع احتفال الكنيسة الكاثوليكية الأول باليوم العالمي للفقراء.