شاهد: البصرة تبني أول مسرح جديد بها منذ غزو العراق في 2003

في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل سيصبح لمدينة البصرة مسرحها الجديد الأول منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003.

والمسرح الجديد عبارة عن مشروع، بتكلفة مليون دولار، صُمم لعرض إنتاج مسرحي عراقي وعربي.

ويستهدف المسرح، الذي يضم تصميمات مستوحاة من الفلكلور والتقاليد العراقية، جذب جمهور من جميع فئات المجتمع.

والمسرح الجديد جزء من مشروع (ميني بصرة) الذي تبلغ تكلفته خمسة ملايين دولار ويُبنى في ساحة البصرة تايم سكوير وسيضم خمس دور عرض سينمائي وحلبتين للتزلج على الجليد.

وسيضم المسرح نظما حديثة للإضاءة والصوت والمؤثرات الخاصة ويستضيف أنشطة عديدة مجانا لجذب جمهور جديد للمركز الثقافي الجديد.

والمسرح مزود بمنظومات النار وكافة المنظومات الحديثة المرافقة للصوت، وكلها مزودة بمسيطرات إلكترونية وحاسوبية.

وسيضم المسرح مبدئيا 600 مقعد تزيد إلى 1500 عند اكتماله.