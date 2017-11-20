البث الحي
منوعات

شاهد: البصرة تبني أول مسرح جديد بها منذ غزو العراق في 2003

20/11/2017

في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل سيصبح لمدينة البصرة مسرحها الجديد الأول منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003.

والمسرح الجديد عبارة عن مشروع، بتكلفة مليون دولار، صُمم لعرض إنتاج مسرحي عراقي وعربي.

ويستهدف المسرح، الذي يضم تصميمات مستوحاة من الفلكلور والتقاليد العراقية، جذب جمهور من جميع فئات المجتمع.

والمسرح الجديد جزء من مشروع (ميني بصرة) الذي تبلغ تكلفته خمسة ملايين دولار ويُبنى في ساحة البصرة تايم سكوير وسيضم خمس دور عرض سينمائي وحلبتين للتزلج على الجليد.

وسيضم المسرح نظما حديثة للإضاءة والصوت والمؤثرات الخاصة ويستضيف أنشطة عديدة مجانا لجذب جمهور جديد للمركز الثقافي الجديد.

والمسرح مزود بمنظومات النار وكافة المنظومات الحديثة المرافقة للصوت، وكلها مزودة بمسيطرات إلكترونية وحاسوبية.

وسيضم المسرح مبدئيا 600 مقعد تزيد إلى 1500 عند اكتماله.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)