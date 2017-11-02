شاهد: كلب شرطة يعطل مباراة في الدوري البوليفي

عرقل كلب حراسة تابعة للشرطة مباراة في الدور الثالث عشر للدوري البوليفي لكرة القدم بين فريقي بلومينغ وناسيونال بوتوسي.

وأفلت الكلب من المسؤولين عنه في الدقيقة 37 للمباراة، التي أجريت قبل أيام، وانتزع كرة ودخل بها أرض الملعب ليخطف الأضواء من اللاعبين.

أوقف الحكم المباراة بينما ساهم اللاعبون في إبعاد الكلب من الملعب وبعد محاولات فاشلة متعددة أفلح لاعب بلومينغ، أليخاندرو كوينتانا، في التحكم في الحيوان الأليف.

كان ناسيونال متقدما آنذاك بهدفين مقابل هدف غير أن فريق بلومينغ كافح بعد ذلك ومضى ليفوز بالمباراة باربعة أهداف مقابل هدفين وربما كان الكلب تميمة حظ له.