البث الحي
منوعات

شاهد: فنان بريطاني يحفر "اعتذارا ملكيا" عن وعد بلفور على جدار الفصل الإسرائيلي

2/11/2017

حفر فنان الشارع البريطاني بانكسي اعتذارا "ملكيا" على الجدار العازل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، بسبب دعم بريطانيا لإقامة وطن لليهود في فلسطين قبل قرن.

وكشف بانكسي عن العمل الفني عشية الذكرى المئوية لوعد بلفور خلال حفل شاي ساخر أقامه الفنان للأطفال الفلسطينيين في فندقه الذي يحمل اسم (ذا وولد أوف هوتيل) وتعني الفندق المعزول بالجدار، والذي افتتحه في مارس/آذار الماضي بمدينة بيت لحم.

وتعتبر إسرائيل أن الوثيقة التي أصدرها وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور عام 1917 فتحت المجال لقيامها عام 1948.

وسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لندن لحضور مأدبة احتفالية مع زعماء بريطانيين.

وطالب الفلسطينيون بريطانيا بالاعتذار عن الإعلان الذي يرون أنه قاد إلى سلب أملاكهم ومعاناتهم وهو ما رفضته لندن.

وكتب بانكسي اعتذارا استخدم فيه أول حرفين من اسم الملكة إليزابيث، ثم غطاه بستار أحمر وجعل ممثلة ترتدي زي الملكة إليزابيث تزيح الستار عن الاعتذار الذي حفر على الجدار العازل.

وقال بانكسي في بيان "هذا الصراع سبب معاناة كبيرة للناس من كل الأطراف، لم يكن ملائما الاحتفال بالدور البريطاني فيه".

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)