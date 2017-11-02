شاهد: غواتيمالا تحيي "يوم الموتى" بطائرات ورقية عملاقة

الطائرات الورقية العملاقة، مع أنماط معقدة والألوان الرائعة، هي حلقة الوصل بين الأحياء والأموات في ثقافة الشعب الغواتيمالي، إذ يعتقدون أنهم بهذه الطريقة يمكنهم التواصل مع أسلافهم.

وقبل يوم واحد من الاحتفال بـ"يوم الموتى"، الأربعاء، انتهى الغواتيماليون من تجهيز الطائرات الورقية العملاقة والذهاب إلى المقابر لزيارة أحبائهم وتلوين قبورهم.

في هذا اليوم الذي يجتمع فيه العالم بين الأحياء والموتى، يعتقد الغواتيماليون أن الطائرات الورقية تقودها الرياح وتسترشد بالأرواح حتى الرابعة بعد الظهر بالضبط. هذا عندما تنزل الأرواح للانضمام إلى أسرهم.

ويتم كتابة الرسائل على الطائرات الورقية – بدءا من السلام العالمي، والسياسة، والدين أو الثقافة- وغالبا ما تكون مستوحاة من الأحداث الجارية.

وكُتبت رسالة على إحدى الطائرات الورقية هذا العام "رسالة للعالم كله، لا للحرب العالمية الثالثة".

ويعود هذا التقليد النابض بالحياة إلى أكثر من مائة عام.