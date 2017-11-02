ترمب وآبي يستعدان للعب الغولف مع محترف ياباني

قالت الحكومة اليابانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، سيلعبان الغولف في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع هيديكي ماتسوياما، أحد أفضل لاعبي اليابان.

ويزور ترمب اليابان في الفترة من 5 الى 7 نوفمبر الجاري في جولة تشمل 5 دول في آسيا، ومن المقرر أن تبدأ المباراة مع ماتسوياما في اليوم الأول في نادي كاسوميجاسيكى الريفي فى كاواجو بالقرب من طوكيو.

ويمتلك ترمب، عاشق الغولف، 17 ملعبا للغولف منتشرة داخل وخارج الولايات المتحدة، ويعتبر أفضل مَن لعب الغولف بين رؤساء الولايات المتحدة.

ولعب ترمب سابقا جولات مع لاعب الغولف الأمريكي المحترف تيغر وودز، واللاعب المحترف روري ماكيلروي وهو من إيرلندا الشمالية، ولاعبة الغولف المحترفة ليكسي طومسون.

وقد تجاهلت الحكومة انتقادات وسائل الاعلام حول كل من آبي وترمب ولعبهما الغولف في وقت من التوترات المتصاعدة في المنطقة.