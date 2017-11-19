400 دولار يوميا مكسب المتسول أمام قصر ملكة بريطانيا

كشف تحقيق ملكي بريطاني أن أشخاصًا يكسبون 300 جنيه إسترليني (396,45 دولارًا) يوميا بالتسول على أعتاب قصر "وندسور" التي تقضي فيه الملكة البريطانية الكثير من العطلات الرسمية.

ووفقا للتحقيقات التي نشرتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، الأحد، يعمل المتسولون في مجموعات، ويتناوبون الدوام والمواقع من أجل كسب 2000 جنيه استرليني (2,643 دولارًا) في الأسبوع.

وقال فيليب بيكنيل نائب رئيس المجلس الملكي لقصر وندسور، إن حكومته المحلية تلقت "شكاوى" عديدة من مواطنين حول الأمر.

ولاحظ التحقيق سلوك أحد المتسولين الذي تنقل إلى ثلاث مواقع في ساعة واحدة نظرًا إلى ازدحام تلك الأماكن، ويعتقد أن مجموعات المتوسلين تلك تتجه إلى المواقع الشعبية اعتمادًا على وقت الازدحام في اليوم.

وأضاف بيكنيل أنه يمكن كسب من 200 إلى 300 جنيه إسترليني بالتسول أمام القصر، وأنهم ينجذبون إلى المكان الذي يتدفق فيه المال.

وأشار التحقيق إلى أن سكان وندسور بدأوا يلاحظون زيادة عدد المتسولين المنتشرين حول المدينة حيث قال عامل متجر "إنهم يتزايدون في العدد، لقد عشت هنا لمدة 20 عاما، ولكن هذا بدأ قبل بضع سنوات فقط ".

وتحاول الشرطة بانتظام نقل المتسولين على أمل تخليص وندسور من المشكلة المتزايدة، ولكن بيكنيل يعتقد أن هذا بلا جدوى.

وقال "في الواقع، ليس هناك حل سهل. إن الأمر لا طائل منه لأن الشرطة تنقل المتسولين وبمجرد خروجهم يعودون مرة أخرى".

وخلص بالقول إن "هؤلاء الناس يحتمل أن يكونوا مدمنين على الكحول أو المخدرات أو كليهما، أو يعانون من حالة عقلية، لذلك هؤلاء الناس قد لا يكونون بالضرورة عقلاء".