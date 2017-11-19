طبيب هندي يطور تطبيقا إلكترونيا يكافح "إدمان" المواقع الإباحية

طور طبيب أعصاب هندي تطبيقا إلكترونيا يهدف إلى معالجة "إدمان" المواقع الإباحية.

واستخدم الطبيب في التطبيق الجديد أناشيد دينية وخطبا سياسية لرموز عالميين وزعماء روحيين، تعمل عندما يحاول المستخدم الوصول إلى تلك المواقع.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية (الجمعة) أن التطبيق طوره الطبيب الهندي فيجاي ناث ميشرا، أستاذ علم الأعصاب في جامعة "باناراس هندو"، ردا على مشكلات سلوكية تظهر على مرضاه بسبب إدمانهم تلك المواقع.

وبحسب "غارديان"، يستخدم التطبيق حاليا أناشيد وصلوات هندوسية يتم تشغيلها تلقائيا عند محاولة المستخدمين الوصول إلى المواقع الإباحية، أو المواد التي تحتوي على مشاهد عنف.

ونقلت الصحيفة عن "ميشرا" أنه يهدف إلى توسيع نطاق القبول لهذا التطبيق قدر الإمكان.

وأضاف: "في غضون شهر سيحتوي التطبيق أناشيد وأدعية تناسب المجتمع الإسلامي حتى يمكن استخدامه بشكل مريح من قبل جميع الأديان".

كما ستضاف إلى التطبيق خطب مؤثرة لشخصيات بارزة مثل السياسي والزعيم الروحي الهندي المهاتما غاندي، والمناضل الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، والشاعر البنغالي رابندراناث طاغور.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ميشرا قوله: "لا يمكن علاج إدمان المواد الإباحية، ولكن هذه محاولة متواضعة لتغيير سلوك المرء".

وقد سمي التطبيق "هار هار ماهاديف"، على اسم نشيد يستخدمه الهندوس في طلب تدمير الشرور.

وكانت صحيفة "هندوستان تايمز" قد نشرت تقريرا في وقت سابق، أفاد بأن الهنود يأتون ضمن أكثر مستخدمي المواقع الإباحية على الإنترنت.

وفي 2015، طلبت الحكومة الهندية من مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الاتصالات في البلاد حجب مئات المواقع الإباحية.