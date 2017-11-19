شاهد: مهندسون مصريون يطورون غواصة آلية

يأمل مجموعة من المهندسين الشبان في مصر أن يتمكنوا من الوصول لأعماق جديدة بروبوت من ابتكارهم يمثل غواصة آلية تعمل بالتحكم عن بعد.

ويمكن لهذه الغواصة انتشال أشياء من تحت الماء وإصلاح وصيانة خطوط النفط وكابلات الألياف البصرية، بالإضافة إلى أنها مزودة بكاميرا لالتقاط صور لتشخيص الوضع تحت الماء أو في قاع البحر.

وبدأ ثمانية من المهندسين حديثي التخرج العمل في مشروع هذا النموذج قبل ثلاث سنوات أثناء دراستهم في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وبينما يختبر الفريق التصميم في حمام سباحة قال شاب من أعضائه يدعى عبد الرحمن مجدي إنهم بدأوا العمل كفريق على هذا المشروع قبل 3 سنوات، موضحا أن الغواصات الآلية غير موجودة في الوطن العربي تقريبا.

وأمضى هؤلاء الشبان فترة دراستهم الجامعية في تطوير تصميمهم الذين كلفهم نحو 50 ألف جنيه مصري (نحو 2833 دولار) من مالهم الخاص من أجل تحويل التصميم إلى واقع حقيقي على الأرض.

وقال البروفيسور محمد يونس مدير إدارة الإنتاج الهندسي في جامعة الإسكندرية، إن الجامعة ساعدت الشبان في بعض المشكلات، مثل عزل المكونات الكهربائية، والتأكد من أن تؤدي وظيفتها تحت الأعماق، وغير ذلك.

وقال محمود عاصم، أحد أعضاء الفريق، إن ابتكارهم حقق المركز الأول في التصفيات الإقليمية للمسابقة الدولية للغواصات الآلية والمركز الثالث في المسابقة الدولية للغواصات الآلية.

وتعد مسابقة الغواصات الآلية واحدة من أهم المسابقات العالمية التي تهتم بتطوير تكنولوجيات البحار، وينظمها مركز علوم وتكنولوجيات البحار سنويا في الولايات المتحدة بالتعاون مع مؤسسة دعم العلوم الأمريكية وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وكبرى الجامعات والمؤسسات البحثية الأمريكية، وبدعم من العديد من الشركات الدولية العاملة في مجال الخدمات البحرية وخدمات البترول والنقل البحري.

وبعد المسابقة اتصلت بهؤلاء الشبان شركة ترغب في أن يصمموا لها روبوت (غواصة آلية) تحتاجها في تنظيف صهاريج تحت الماء.

وانتهز الفريق الفرصة وأسسوا شركتهم الناشئة "فورتكس" من أجل هذا المشروع.

وصُممت غواصة أو روبوت هؤلاء الشبان لتغوص على عمق 25 مترا تحت البحر لكنهم يثقون في أنه إذا توفرت لهم الأدوات الملائمة والتمويل فإن بوسعهم جعلها تصل إلى أعماق أبعد كثيرا.

وتأمل شركة "فورتكس" أن تنافس في سوق الغواصات الآلية العالمية من خلال طرحها غواصات بتكنولوجيا متقدمة بتكلفة أقل من نظيرتها العالمية، ويفترض أن تصبح فورتكس بديلا أرخص لمستخدميها مقارنة بتكنولوجيا الروبوتات المستوردة لأنها تعتمد على أدوات محلية في تصميمها وتصنيعها وصيانتها.