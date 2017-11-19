البث الحي
منوعات

شاهد: مهندسون مصريون يطورون غواصة آلية

19/11/2017

يأمل مجموعة من المهندسين الشبان في مصر أن يتمكنوا من الوصول لأعماق جديدة بروبوت من ابتكارهم يمثل غواصة آلية تعمل بالتحكم عن بعد.

ويمكن لهذه الغواصة انتشال أشياء من تحت الماء وإصلاح وصيانة خطوط النفط وكابلات الألياف البصرية، بالإضافة إلى أنها مزودة بكاميرا لالتقاط صور لتشخيص الوضع تحت الماء أو في قاع البحر.

وبدأ ثمانية من المهندسين حديثي التخرج العمل في مشروع هذا النموذج قبل ثلاث سنوات أثناء دراستهم في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وبينما يختبر الفريق التصميم في حمام سباحة قال شاب من أعضائه يدعى عبد الرحمن مجدي إنهم بدأوا العمل كفريق على هذا المشروع قبل 3 سنوات، موضحا أن الغواصات الآلية غير موجودة في الوطن العربي تقريبا.

وأمضى هؤلاء الشبان فترة دراستهم الجامعية في تطوير تصميمهم الذين كلفهم نحو 50 ألف جنيه مصري (نحو 2833 دولار) من مالهم الخاص من أجل تحويل التصميم إلى واقع حقيقي على الأرض.

وقال البروفيسور محمد يونس مدير إدارة الإنتاج الهندسي في جامعة الإسكندرية، إن الجامعة ساعدت الشبان في بعض المشكلات، مثل عزل المكونات الكهربائية، والتأكد من أن تؤدي وظيفتها تحت الأعماق، وغير ذلك.

وقال محمود عاصم، أحد أعضاء الفريق، إن ابتكارهم حقق المركز الأول في التصفيات الإقليمية للمسابقة الدولية للغواصات الآلية والمركز الثالث في المسابقة الدولية للغواصات الآلية.

وتعد مسابقة الغواصات الآلية واحدة من أهم المسابقات العالمية التي تهتم بتطوير تكنولوجيات البحار، وينظمها مركز علوم وتكنولوجيات البحار سنويا في الولايات المتحدة بالتعاون مع مؤسسة دعم العلوم الأمريكية وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وكبرى الجامعات والمؤسسات البحثية الأمريكية، وبدعم من العديد من الشركات الدولية العاملة في مجال الخدمات البحرية وخدمات البترول والنقل البحري.

وبعد المسابقة اتصلت بهؤلاء الشبان شركة ترغب في أن يصمموا لها روبوت (غواصة آلية) تحتاجها في تنظيف صهاريج تحت الماء.

وانتهز الفريق الفرصة وأسسوا شركتهم الناشئة "فورتكس" من أجل هذا المشروع.

وصُممت غواصة أو روبوت هؤلاء الشبان لتغوص على عمق 25 مترا تحت البحر لكنهم يثقون في أنه إذا توفرت لهم الأدوات الملائمة والتمويل فإن بوسعهم جعلها تصل إلى أعماق أبعد كثيرا.

وتأمل شركة "فورتكس" أن تنافس في سوق الغواصات الآلية العالمية من خلال طرحها غواصات بتكنولوجيا متقدمة بتكلفة أقل من نظيرتها العالمية، ويفترض أن تصبح فورتكس بديلا أرخص لمستخدميها مقارنة بتكنولوجيا الروبوتات المستوردة لأنها تعتمد على أدوات محلية في تصميمها وتصنيعها وصيانتها.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)