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منوعات|الهند

شاهد: مصرع فيليْن نادرين صدمهما قطار شرقي الهند

19/11/2017

قُتل اثنان من الفيلة الآسيوية المهددة بالانقراض بعدما صدمهما قطار ركاب بالقرب من مدينة غواهاتي شمال شرق الهند.

وقال مراقب الحيوانات البرية في المنطقة، بروديبتا باروة، إن الفيلين كانا ضمن قطيع مكون من 15 فيلا أقدم على دخول المنطقة بحثا عن الطعام قبل فجر الأحد.

وأضاف أن الفيلة الأخرى عبرت القضبان وكان الأخيران يحاولان العبور عندما صدمهما القطار.

ووصل عمال الحياة البرية والأطباء البيطريون لإجراء تشريح لجثتي الفيلين قبل دفنهما في حفرتين قريبتين.

وتجمع مواطنون ومسؤولو أمن حول الفيلين النافقين اللذين رقدا بجانب قضبان السكك الحديد، فيما ظهرت امرأة تضع الزهور على بدن أحدهما.

وقعت الحادثة في ولاية آسام، التي تعد موطنًا لعدة آلاف من الفيلة الآسيوية البرية.

ويحظى هذا النوع من الحيوانات بالتقدير في آسيا لكنها تعد مهددة بالانقراض جراء فقدانها لموطنها الطبيعي وعمليات الصيد غير المشروع.

وتتعرض الفيلة المتجولة في المنطقة لحوادث الاصطدام بالقطارات بشكل متكرر.

المصدر : أسوشيتد برس
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