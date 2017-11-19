شاهد: كرة نارية تضيء سماء فنلندا بوهج يعادل 100 قمر كامل

أضاءت كرة نارية متوهجة سماء الشطر الفنلندي من القطب الشمالي لخمس ثوان، ما أسفر عما وصفه علماء بـ"وهج يعادل 100 قمر كامل".

ويسارع خبراء فنلنديون لحساب مسار الكرة النارية والعثور على المكان الذي سقطت فيه، بحسب توماس كوهوت، المسؤول في قسم الفيزياء بجامعة هلسنكي، والذي أضاف أن الكرة النارية التي سقطت الخميس، "تبدو واحدة من أكثر الأجسام وهجًا".

وأضاف كوهوت، السبت، أن النيزك المزعوم تسبب في موجة انفجارية تشبه انفجارا، والذي تسنت رؤيته من شمال النرويج وشبه جزيرة كولا الروسية.

ووفقًا لنيكولاي كروغليكوف المسؤول في جامعة يكاترينبورغ الأورال الاتحادية، فيصل وزن الجسم إلى قرابة 100 كيلوغرام.

وقالت شبكة النيازك النرويجية إن كرة النار "تتمتع بوهج يعادل 100 قمر كامل" ومن المرجح أنها كانت متجهة في الاتجاه الشمالي الشرقي، وربما "إلى شبه جزيرة فارانغر النرويجية" في الشمال، حيث تلتقي الحدود بين روسيا وفنلندا والنرويج.