شاهد: فتاة ليبية تثير ضجة في طرابلس بشطائر برغر ملونة

تدير الفتاة الليبية يارا الشريف مقهى في العاصمة الليبية طرابلس منذ ثلاثة أشهر فقط لكنها كانت فترة كافية ليثير مشروعها "لا مير كافيه" ضجة في المدينة.

فيارا التمست لمقهاها سبيلا عصرية ومميزة في ذات الوقت لأنها أصبحت من بين قليلين يقدمون شطائر البرغر الملونة.

وتستخدم يارا خبزا ملونا في عمل وجباتها السريعة من البرغر. وتتميز الألوان التي تضيفها الفتاة (18 عاما) على الخبز بأنها كلها طبيعية ومن الخضراوات التي تعطي ألوانا ونكهات مميزة للطعام.

وعن ذلك قالت يارا الشريف إن البرغر الذي تعده يستمد ألوانه من خضروات مثل البنجر والسبانخ ورُب التمر.

وقالت يارا إنها كانت تفكر في إنشاء مشروع مختلف في ليبيا، واستلهمت هذه الفكرة من وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، مشيرة إلى أن والديها دعماها في عمل مشروعها هذا.

وعبر رواد المقهى عن سعادتهم البالغة بالتجديد والتغيير وجمال البرغر الملون.

وظهر في الآونة الأخيرة كثير من المطاعم والمقاهي العصرية في العاصمة الليبية فيما يعتبره البعض علامة على عودة الحياة الطبيعية نسبيا للبلاد التي تعاني اضطرابات بالغة منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.