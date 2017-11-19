شاهد: أول روبوت يجتاز امتحانات شهادة الطب

اجتاز روبوت صنعته جامعة تشينغوا الصينية، امتحانات الحصول على شهادة الطب بحصوله على 456 درجة من إجمالي 600، متجاوزًا بذلك معدل القبول بـ96 نقطة!

وبذلك يعد "شياو يي" أول روبوت في الصين يشارك في امتحانات شهادة الطب بحصوله على درجات كاملة، ليس هذا فحسب بل قام بتحليل جميع المعلومات التي قدمتها أسئلة الاختبار.

وقال وو جي، نائب مدير قسم الهندسة الإلكترونية بجامعة تشينغوا "النتيجة هي 96 نقطة فوق معدل القبول، وهذا يدل على أنه قد أتقن بالفعل الإلمام بالمعرفة الطبية والمعرفة السريرية، وبالتالي يمتلك القدرة لتوظيف تلك المعرفة لحل ومعالجة بعض المشاكل".

وأجرى الروبوت الامتحان في وقت واحد مع الطلاب الآخرين لكن في غرفة منفردة، وقام بامتحانه حوالى 10 أشخاص.

وقال أحد أعضاء مركز الامتحانات الطبية الوطنية "لقد أعددنا نسخة إلكترونية من ورقة الاختبار الخاصة به، مع محتوى نفس الطبعة الورقية".

وللحصول على نتيجة امتحان جيد، بدأ الباحثون بتحضير شياو يي "طبيب المستقبل" للامتحان منذ يونيو/حزيران 2016، إذ غذوا دماغه بمخزون عشرات الكتب والمعارف الطبية.

وقال وو "يجب أن نقول أن الروبوتات متفوقة على الأفراد في الذاكرة أو سعة التخزين والقدرات الحاسوبية".

ولم يقتصر الأمر على تخزين المعلومات فقط في عقل شياو يي، ولكن بتحليلها أيضا للتمكن من تشخيص الحالات ومعرفة نوع المرض وهو أمر معقد بعض الشيء، إذ تتشابه أعراض كثير من الأمراض.

ولإجراء ذلك جلب الباحثون أطباء لتعليم الروبوت أصول المهنة ومده بخبراتهم العيادية والسريرية وكيفية الفحص والتشخيص.

ومع ذلك، لا يزال أمام شياو يي وباحثيه، طريق طويل قبل أن يصبح الروبوت مؤهلا لمزاولة مهنة الطب.

وقال وو "إن أكثر ما يمكن أن يفعله الروبوت في الوقت الحاضر، هو تقديم بعض الاقتراحات الممكنة والمشورة إلى الأطباء لمساعدتهم على تحديد مكان المشاكل بشكل أسرع وكذلك تجنيبهم بعض المخاطر والمحاذير".