البث الحي
منوعات

دراسة يابانية: تناول الطعام ببطء يقلل احتمالات البدانة

19/11/2017

أكدت دراسة يابانية حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطء، يصبحون أقل عرضة للإصابة بالبدانة.

وأوضحت الدراسة، التي أشرفت عليها جامعة هيروشيما اليابانية، أن تناول الطعام بسرعة يزيد من تراكم الكيلوغرامات من الدهون ما يدفع نحو البدانة، بينما يخفض تناول الطعام ببطء معدلات البدانة أو تطوير متلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة بمجموعة من الأمراض مثل "السكري والقلب"، فضلا عن عوامل الخطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول الطعام بسرعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 11.6% لتطوير متلازمة التمثيل الغذائي، مقارنة بنحو 6.5% للأشخاص الذين تناولوا طعامهم بسرعة معتدلة، و2.3% للأشخاص الذين تناولوا طعامهم ببطء.

وبينت الدراسة أن متلازمة الأيض تحدث عندما يكون لدى شخص ما، أي عوامل الخطر الثلاثة التي تشمل السمنة في منطقة البطن، وارتفاع مستوى السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية أو انخفاض الكوليسترول الجيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)