دراسة يابانية: تناول الطعام ببطء يقلل احتمالات البدانة

أكدت دراسة يابانية حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطء، يصبحون أقل عرضة للإصابة بالبدانة.

وأوضحت الدراسة، التي أشرفت عليها جامعة هيروشيما اليابانية، أن تناول الطعام بسرعة يزيد من تراكم الكيلوغرامات من الدهون ما يدفع نحو البدانة، بينما يخفض تناول الطعام ببطء معدلات البدانة أو تطوير متلازمة التمثيل الغذائي المرتبطة بمجموعة من الأمراض مثل "السكري والقلب"، فضلا عن عوامل الخطر للإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول الطعام بسرعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 11.6% لتطوير متلازمة التمثيل الغذائي، مقارنة بنحو 6.5% للأشخاص الذين تناولوا طعامهم بسرعة معتدلة، و2.3% للأشخاص الذين تناولوا طعامهم ببطء.

وبينت الدراسة أن متلازمة الأيض تحدث عندما يكون لدى شخص ما، أي عوامل الخطر الثلاثة التي تشمل السمنة في منطقة البطن، وارتفاع مستوى السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية أو انخفاض الكوليسترول الجيد.