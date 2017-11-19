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الكولسترول الجيد ليس مفيدا دوما في منع أمراض القلب

الكولسترول الجيد لا يقدم الكثير للحماية من أمراض القلب
الكولسترول الجيد لا يقدم الكثير للحماية من أمراض القلب
19/11/2017

ذكرت دراسة أجراها باحثون من جامعة بيجين والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد البريطانية، أن الكولسترول الجيد ليس مفيداً دوماً في منع أمراض القلب.

وأضافت الدراسة التي نشرت بمجلة "جاما"، أن ارتفاع مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة، أو ما يسمى الكوليسترول الجيد لا يقدم الكثير للحماية من أمراض القلب، وذلك بعد تحليل المتغيرات الوراثية لأكثر من 150 ألف بالغ في الصين.

وفحص الباحثون بعض المتغيرات الوراثية التي يمكن أن يكون لها نفس التأثير على البروتين الدهني عالي الكثافة مثلها مثل بعض الأدوية، وتمت متابعة المشاركين سريريًا لأكثر من 10 سنوات.

وبحلول نهاية هذه الفترة، كان أكثر من 5 آلاف و700 من المشاركين قد أصيبوا بأمراض القلب التاجي، وكان أكثر من 20 ألف شخص يعانون من السكتة الدماغية.

ووجد الباحثون أن عددًا أكبر من المتغيرات الوراثية، أدت إلى زيادة مستويات الكولسترول الجيد، لكن ذلك لم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجي والسكتة الدماغية.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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