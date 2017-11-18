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منوعات|بريطانيا

شاهد: بريطانيا تكرم "كلبا" لجهوده في أفغانستان

18/11/2017

حصل كلب عسكري في بريطانيا على وسام "صليب فيكتوريا للحيوان" كما وُصف بـ"البطل" تقديرا لجهوده في العمليات العسكرية في أفغانستان.

وجرى تكريم الكلب "مالي"، التابع للجيش البريطاني، عبر منحه ميدالية ديكين لدوره في الحرب في أفغانستان عام 2012.

وكان الكلب، وهو من فصيلة "بلجين مالينواه"، قد أُرسل في مهمة استكشاف إلى مبنى سكني مرتفع خلال حريق ومواجهات بحثا عن مقاتلين أو عبوات ناسفة، تمهيدا لدخول القوات للمبنى.

وقال الضابط بالقوات البيطرية في الجيش البريطاني دانيال هاتلي، وهو المسؤول عن الكلب، إنه من المهم الاعتراف بالدور الحيوي الذي تقوم به الحيوانات في الجيش، وهو دور يساهم في إنقاذ أرواح كثيرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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