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مسرح بريطاني: 20 رجلا زعموا أن كيفن سبيسي تحرش بهم

الممثل كيفن سبيسي
الممثل كيفن سبيسي
17/11/2017

قال مسرح أولد فيك العريق في لندن إن 20 رجلا زعموا تعرضهم لسوء سلوك جنسي من الممثل كيفن سبيسي خلال فترة تعاملهم معه في المسرح بين 1995 إلى 2013.

وكان المسرح يعلن نتائج تحقيق بدأه في 31 من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ريتشارد ميسكيلا، وهو محام من شركة لويس سيلكين التي تجري التحقيق نيابة عن أولد فيك، إن الشركة شجعت 14 من الرجال العشرين على الحديث مع الشرطة بسبب طبيعة المزاعم.

ولم يكشف عما إذا كان أي منهم قد أقدم على ذلك بالفعل.

وزعم الممثل المكسيكي روبرتو كافازوس منذ أسبوعين أن سبيسي تصرف معه بطريقة غير لائقة حينما كانا يعملان في أولد فيك. ولم يتضح ما إذا كان كافازوس من بين العشرين الذين تحدث عنهم التحقيق.

ولم يعلق سبيسي علانية على إدعاءات كافازوس أو أي مزاعم عن سوء سلوكه الجنسي خلال عمله في أولد فيك مديرا فنيا في الفترة من 2004 إلى 2015.

ولم يتسن الاتصال تليفونيا بمحاميه في لوس أنجلوس للحصول على تعقيب.

وقال مسرح أولد فيك إنه طلب من سبيسي المشاركة في التحقيق لكنه لم يتلق أي رد. ويقول المسرح إنه ليس بوسعه الجزم بصحة هذه المزاعم من عدمه.

وسبيسي واحد من عدة أسماء بارزة في عالم الترفيه تواجه اتهامات بسوء السلوك الجنسي بعدما زعمت نساء أن المنتج السينمائي الشهير هارفي واينستين تحرش بهن واغتصبهن.

المصدر : رويترز
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