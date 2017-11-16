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لوحة المسيح لدافينشي تباع في مزاد بأكثر من 450 مليون دولار

لوحة "سالفاتور مندي" (منقذ العالم) بيعت بمبلغ قياسي يزيد عن 450 مليون دولار
لوحة "سالفاتور مندي" (منقذ العالم) بيعت بمبلغ قياسي يزيد عن 450 مليون دولار
16/11/2017

بيعت لوحة للمسيح للرسام الإيطالي ليوناردو دافينشي بمبلغ قياسي وصل إلى 450.3 مليون دولار في مزاد لدار مزادات كريستيز في نيويورك يوم الأربعاء.

ويزيد المبلغ بأكثر من مثلي الرقم القياسي السابق المسجل لعمل فني في مزاد.

وتحمل اللوحة اسم "سالفاتور مندي" (أي: منقذ العالم) وقد أعيد اكتشافها في الآونة الأخيرة، وكانت آخر عمل لدافينشي يملكه أشخاص.

وجنت اللوحة أكثر من أربعة أمثال تقدير دار كريسيتز قبل المزاد لقيمتها وهو حوالي 100 مليون دولار. كما تزيد قيمة اللوحة بأكثر من ضعفي المبلغ القياسي المسجل لعمل فني في مزاد وكان للوحة (نساء الجزائر) للرسام بيكاسو والتي بيعت مقابل 179.4 مليون دولار في مايو/أيار 2015.

وبيعت لوحة "سالفاتور مندي" لمشتر لم تحدد هويته شارك عبر الهاتف في المزاد الذي استمر لحوالي 20 دقيقة.

المصدر : رويترز
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