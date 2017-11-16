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شاهد: نجاة طفلة روسية في الثالثة من حادث تحطم طائرة

16/11/2017

نجت طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام من حادث تحطم طائرة في أقصى شرقي روسيا، الأربعاء، وتم نقلها، الخميس، إلى خاباروفسك على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ ونقلت إلى مستشفى محلي .

والطفلة هي الناجية الوحيدة في التحطم الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص هم جميع الركاب والطاقم.

والطائرة التوربينية ذات المحركين "إل-410" تحطمت بينما كانت تحاول الهبوط في مطار صغير قرب قرية نيلكان.

وكانت الطائرة، التي تملكها شركة طيران "خاباروفسك" الإقليمية، تقوم برحلة منتظمة إلى نيلكان قادمة من مدينة خاباروفسك القريبة من الحدود مع الصين.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أن اثنين من أفراد الطاقم وأربعة ركاب لقوا مصرعهم.

ونجت الفتاة من الحادث مع إصابات غير مهددة للحياة، من بينها كسور وارتجاج.

المصدر : أسوشيتد برس
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