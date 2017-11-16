شاهد: فتاة فلسطينية تتحدى قيود الحصار لعرض أعمالها الفنية بالخارج

ملك مطر (17 عاما) فتاة فلسطينية موهوبة، بدأت ترسم منذ كان عمرها 13 عاما، لتبدع حتى الآن ما يزيد على 100 لوحة عُرض بعضها في دول عدة بأنحاء المعمورة.

واستلهمت ملك لوحاتها الأولى خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة في 2014 عندما رسمت امرأة تحت ركام منزل تمد ذراعها في محاولة لنشر السلام والأمل.

وبينما كان أول معرض لملك في مدينة غزة فقد تلته معارض لها في بريطانيا وإسبانيا وأمريكا الجنوبية وفرنسا والهند.

وقالت ملك مطر إن أول عرض لرسوماتها كان في بريطانيا؛ حيث بدأت في بيع لوحاتها وعمرها 14 عاما.

وتعرض ملك أعمالها الفنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام كما تشحنها إلى دول في أنحاء العالم لتُعرض في معارض محلية بها.

وتبيع ملك لوحاتها بما يتراوح بين 100 و700 دولار.

وتنظر ديما مطر، شقيقة ملك، لأختها نظرة إكبار باعتبارها طالبة ممتازة ورسامة موهوبة تسعى لترك بصمتها في كل مكان.

وقالت ديما مطر إن شقيقتها ملك بالإضافة إلى موهبتها في الرسم، فهي أيضا متفوقة في دراستها؛ حيث حصلت على المرتبة الأولى على قطاع غزة في الثانوية العامة، وعلى المرتبة الثانية على مستوى فلسطين.

وتواجه ملك مطر صعوبات عديدة من بينها أنها لا تستطيع أن تسافر للخارج لتحضر المعارض الفنية التي تُعرض فيها لوحاتها وذلك بسبب الحصار وقيود السفر المفروضة على سكان قطاع غزة. لكنها تحلم بأن تتمكن يوما ما من حضور معارضها في الخارج.

وتعمل ملك مطر حاليا على إنهاء مجموعة لوحات جديدة لها من أجل عرضها في معرض بالعاصمة الإسبانية مدريد في يناير/كانون الثاني.