شاهد: طفل فلسطيني في الثالثة يغزو يوتيوب

حقق طفل فلسطيني في الثالثة من عمره شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، منطلقا من قناته على يوتيوب، بفضل الفيديوهات التي ينتجها له والده وينشرها على الموقع.

الطفل زياد الفاخوري يختلف عن نظرائه في أن لديه موهبة تكرار الكلمات والحركات التي ينطقها أو يفعلها والده وهو يلتقط له فيديوهات ليضعها على قناة تحمل اسم (زياد تي.في) على موقع يوتيوب.

ويكتب ثائر الفاخوري، والد زياد، السيناريو والحوار الخاص بفيديوهات طفله والذي عادة ما يتناول قضايا سياسية حالية وأمورًا تتعلق بشؤون الحياة اليومية.

وسرعان ما جذبت فيديوهات زياد، في غضون أسابيع قليلة، آلاف المتابعين والمعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة على الإنترنت.

وفيما يتعلق بكيفية قيام طفل في الثالثة بهذه الأمور قال والده ثائر الفاخوري، إن زياد نطق مبكرا، وهو اجتماعي جدا ولا يهاب الناس، كما اتضح أن لديه موهبة التقليد وكثيرا ما كان يراه شديد التركيز مع نجوم اليوتيوب (اليوتيوبرز) ثم يعيد تقليدهم، فقرر أن يستغل تلك الموهبة.

وأوضح الفاخوري الأب أن النجاح الهائل الذي تحقق بعد نشره أول فيديو لطفله في أكتوبر/تشرين الأول، شجعه على مواصلة إنتاج فيديوهات له وإنشاء قناة له على يوتيوب.

ومن جانبه قال الطفل زياد الفاخوري "بأحب أعمل فيديوهات وعندي قناة يوتيوب وصفحة فيسبوك".

وهناك أكثر من ستة آلاف مشترك حاليا في قناة زياد تي.في على يوتيوب.