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منوعات|الهند

شاهد: أفيال برية تدمر محاصيل الأرز شرقي الهند

16/11/2017

دمرت مجموعة من الأفيال البرية حقولا زراعية شرقي الهند، ما وضع مسؤولي الغابات في حالة تأهب.

ويقوم مسؤولو الغابات في منطقة ميدنابور شرقي الهند، ببذل الجهود للحفاظ على قطيع من الفيلة البرية بعيدًا عن الموائل البشرية.

وقبل بضعة أيام، هاجم ما بين 70 و 80 فيلًا بريًا، ما لا يقل عن ثلاث قرى في المنطقة، ما أدى إلى إتلاف محاصيل الأرز أثناء الهجرة إلى منطقة سوكناخالي.

وقال بهسكار غوش، وهو مسؤول بالغابات، إن طواقم العاملين وُضعوا في حالة تأهب وتم اتخاذ التدابير، لمنع تسلل الأفيال إذا حاولوا اقتحام المناطق السكنية.

وتسببت هجمات الفيلة المتكررة في ولاية البنغال الغربية، وولاية آسام المجاورة، في وقوع إصابات خطيرة ووفيات للقبائل والقرويين الذين يعيشون بالقرب من منطقة الغابات.

ويُقتل مئات الأشخاص كل عام بسبب الهجمات التي تسببها الفيلة.

المصدر : رويترز
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