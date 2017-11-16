دراسة: تناول المكسرات يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن من يتناولون بانتظام مزيجا من المكسرات يشمل الجوز واللوز والبندق والفول السوداني وغيرها قد تقل لديهم احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وفحص الباحثون التاريخ المرضي ونمط الحياة والعادات الغذائية لأكثر من 210 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وخلال متابعة استمرت أكثر من 20 عاما أصيب 14 ألفا و136 شخصا بأمراض في القلب والأوعية الدموية بينهم 8 آلاف و390 أصيبوا بمشاكل في الشريان التاجي و5 آلاف و910 بجلطات.

ووجدت الدراسة أن من تناولوا 28 غراما من المكسرات خمس مرات على الأقل في الأسبوع تراجع احتمال إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14% وتراجع احتمال إصابتهم بمشاكل في الشريان التاجي بنسبة 20%.

وقالت شيلبا بوباتيراغو الباحثة في علم التغذية بكلية تي.إتش تشان للصحة العامة في بوسطن التابعة لجامعة هارفارد، إن تناول مجموعة متنوعة من المكسرات ولو لبضع مرات أسبوعيا مفيد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لكنها نصحت بعدم الإفراط في تناول المكسرات وتجنب الأنواع المملحة.

وقالت بوباتيراغو إن المكسرات تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يجب تناولها بكميات صغيرة واستبدالها بأطعمة أخرى بروتينية وليس إضافتها للنظام الغذائي.

وسبق وأن ربط الباحثون بين تناول المكسرات وتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم لكن معظم الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد ركزت على تناول المكسرات بوجه عام دون تحديد أنواع بعينها ذات فوائد أكبر.

أما الدراسة الجديدة والتي نشرت على الإنترنت بدورية الكلية الأمريكية لصحة القلب، فركزت على أنواع المكسرات كل على حدة ووجدت أن من يتناولون الجوز مرة في الأسبوع على الأقل انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19% بينما تراجع عندهم خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 21% مقارنة بمن لا يتناولون الجوز مطلقا.

كما وجدت الدراسة أن تناول حصتين على الأقل من الفول السوداني يرتبط بتراجع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13% وخطر الإصابة بمشاكل في الشريان التاجي بنسبة 15%.

كما توصلت الدراسة إلى أن تناول حصتين أو أكثر من المكسرات كاللوز والكاجو والفستق مرتبط بانخفاض نسبته 15% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبنسبة 23% في خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

ولم يتوصل الباحثون إلى دليل يربط بين تناول المكسرات وخطر الإصابة بالجلطات ولكنهم رصدوا أن احتمال الإصابة بالجلطة يكون أقل عند من تناولوا كميات أكبر من غيرهم من الفول السوداني والجوز.