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بيرلسكوني يكسب قضية نفقة لمطلقته بقيمة 1.4 مليون يورو

صورة أرشيفية لبيرلوسكوني وزوجته السابقة فيرونيكا لاريو
صورة أرشيفية لبيرلوسكوني وزوجته السابقة فيرونيكا لاريو
16/11/2017

قالت محكمة إيطالية في ميلانو إن رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني، ليس ملزما بدفع نفقة شهرية بقيمة 1.4 مليون يورو، أي نحو 1.7 مليون دولار، لزوجته السابقة فيرونيكا لاريو.

وأمرت المحكمة فيرونيكا لاريو، وهي ممثلة أفلام سابقة، بإعادة نحو 60 مليون يورو إلى زوجها السابق، وهو ما يعادل المبلغ الذي تلقته منه بعد طلاقها في عام 2014.

وانفصل الزوجان عام 2009، قبل الطلاق الرسمي عام 2014.

وقضت محكمة عام 2012 بأحقية لاريو في الحصول على 3 ملايين يورو شهريا كنفقة، وتم تخفيض المبلغ لاحقا إلى 1.4 مليون.

وأصدرت أعلى محكمة استئناف إيطالية حكما في شهر مايو/ أيار الماضي يقضي بأن الهدف من تسويات الطلاق ليس هو ضمان نفس مستوى المعيشة السابق للزوجات، ولكن الهدف هو الحفاظ على استقلالهن ماديا.

وقال فريق الدفاع عن بيرلسكونى للمحكمة في ميلانو إن لاريو يمكنها الاعتماد على أموال سائلة ومجوهرات تبلغ قيمتها 16 مليون يورو كما أنها تعمل في مجال الاستثمار العقاري، لذا فهي ليست في حاجة إلى دخل إضافي.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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