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فوز بليك شيلتون بلقب أكثر الرجال جاذبية في العالم

المغني بليك شيلتون
المغني بليك شيلتون
15/11/2017

منحت مجلة بيبول المغني بليك شيلتون لقب أكثر الرجال جاذبية في العالم عام 2017 ليصبح بذلك أول مغني لموسيقى الريف الأمريكي يحصل على هذا اللقب.

وقال شيلتون (41 عاما) في بيان أمس الثلاثاء "كنت قبيحا طوال حياتي. فإذا تسنى لي أن أكون جذابا لمدة عام فأنا موافق".

وظل شيلتون المولود في ولاية أوكلاهوما الأمريكية يقدم موسيقى الريف لمدة عشر سنوات قبل أن يبزغ نجم شهرته في 2011 عندما أصبح أحد الحكام في برنامج (ذا فويس) لاكتشاف المواهب الغنائية والذي يذاع على شاشة قناة (إن.بي.سي). وأصدر شيلتون ألبومه الأخير بعنوان(تكسوما شور) هذا الشهر.

وقال شيلتون لمجلة بيبول إنه لا يطيق الانتظار حتى يغيظ المغني آدم ليفين العضو في فريق (مارون 5) الغنائي والذي يشاركه في تقييم المواهب ببرنامج (ذا فويس) وفاز بلقب أكثر الرجال جاذبية في العالم عام 2013.

وأكمل شيلتون حديثه قائلا بسخرية "لن أتعامل مع هذا الأمر بتواضع مثلما فعل هيو جاكمان. سيكرهني الناس لهذا السبب".

وكان شيلتون متزوجا من مغنية موسيقى الريف ميراندا لامبرت وتربطه علاقة عاطفية بالمغنية جوين ستيفاني منذ عامين. وقال شيلتون لمجلة بيبول إن ستيفاني شجعته على قبول لقب أكثر الرجال جاذبية في العالم.

ومن بين النجوم الذين حملوا اللقب في الماضي دواين "ذا روك" جونسون وبراد بيت وجورج كلوني وجوني ديب وهاريسون فورد ورايان رينولدز وديفيد بيكهام.

المصدر : رويترز
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