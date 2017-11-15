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علماء ينتجون بطاطا "ذهبية اللون" معدلة وراثيا

علماء أمريكان ينتجون بطاطا ذهبية اللون معدلة وراثيا
علماء أمريكان ينتجون بطاطا ذهبية اللون معدلة وراثيا
15/11/2017

نجح علماء الوراثة من جامعة "أوهايو" الأمريكية في إنتاج بطاطا ذهبية اللون معدلة وراثيًا تتميز بفوائد كبيرة تفوق ثمار البطاطا العادية.

وقال العالم مارك فايلا في جامعة أوهايو، إن سكان العديد من البلدان يعانون من الجوع، لأن اتجاه الشركات يتلخص في جني أعلى محصول من المنتجات الزراعية المقاومة للآفات، وليس الحصول على قيمة غذائية عالية "في حين أن البطاطا الذهبية التي حصلنا عليها غنية جدا بالفيتامينات والعناصر المفيدة مقارنة بالتي يتناولها الناس حاليا".

وأضاف أن هدف العلماء من إنتاج هذه البطاطا لتكون أكثر فائدة لصحة الناس الذين يتناولون أغذية فقيرة بفيتامين A وB، وقد نجحوا في ذلك وأنتجوا بطاطا بلون ذهبي من الداخل والخارج غنية جدًا بالفيتامينين المذكورين، حيث بينت الاختبارات بأن جسم الإنسان سيمتصها بسهولة.

ويشير الباحثون إلى أن هذه البطاطا ستمنح الطفل نصف حاجته اليومية من فيتامين A وثلث حاجته من فيتامين B، كما يأملون في أن تساعد هذه الثمار سكان العديد من البلدان النامية والفقيرة على التخلص من نقص الفيتامينات.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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