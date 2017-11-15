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شاهد: مصريات مصابات بمتلازمة داون يصنعن البسكويت ويبعنه عبر الانترنت

15/11/2017

"صبا وهايدي وشريهان" ثلاث فتيات مصريات مصابات بمتلازمة داون بدأن مشروعا لنشر الوعي بشأن المرض وتمكين المصابين به لاسيما الإناث من الاندماج في المجتمع.

وتلتقي الفتيات الثلاث، وأعمارهن جميعا بين 20 و21 عاما، مرة كل أسبوع ليحضرن رقائق البسكويت الذي يبعنه لزبائنهن على الانترنت.

وانطلق المشروع الذي يحمل اسم (أربع بسكويتات)، قبل ثلاثة أشهر بدعم من المؤسسة الثقافية الأوربية ولصفحتهن حاليا أكثر من ألفي متابع على موقع فيسبوك.

وتولت ندى أحمد وشيرين حمدي ونورا حمدي، وهن شقيقات للفتيات الثلاث، تعليم صبا وهايدي وشريهان كيفية صنع البسكويت.

ومما ساهم في انتشار بسكويت هؤلاء الفتيات، استخدامهن لوصفات ممتازة وحس والدة شريهان، وهي سويسرية.

ويتلقى مشروع "أربع بسكويتات" بين خمسة وعشرة طلبات في الأسبوع، لكن مؤسِسَاتة يعتزمن التوسع وتوظيف مزيد من المصابين بمتلازمة داون.

وتقول المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الاضطراب الوراثي الذي يؤثر على النمو، والمعروف باسم متلازمة داون، يصاب به واحد من كل 700 مولود، ويولد نحو ستة آلاف طفل بمتلازمة داون في الولايات المتحدة كل عام.

المصدر : رويترز
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